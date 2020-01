© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV a poco più di un'ora dal fischio d'inizio della gara contro l'Atalanta: "Affrontiamo un avversario che è in forma, l'ha detto anche il mister. Dovremo riversare in campo le nostre conoscenze. Vogliamo vincere, per noi e per i nostri tifosi. L'Atalanta è aggressiva, imposta i duelli individuali a tutto campo. In questi casi, occorre essere bravi a palleggiare ed attaccare gli spazi. Io e Lukaku? Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo".