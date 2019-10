Inter, Lautaro: "Juve fortissima. Il ko di domenica stimolo per migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Impegnato con la Nazionale Argentina nell'amichevole contro la Germania, pareggiata per 2-2 e nella quale è rimasto in campo per tutta la partita, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato dopo la gara anche della sua stagione in nerazzurro: "Sapevamo di affrontare una Nazionale forte, dobbiamo farne tesoro. Nel primo temnpo non abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto e siamo andati sotto di due gol. Invece nella ripresa grazie ai cambi abbiamo ripreso un po' il controllo del campo, li abbiamo pressati e abbiamo giocato meglio. E questa è stata la cosa più importante per trovare il pareggio".

Anche oggi titolare?

"Sento una bella responsabilità, so cosa significa, quindi cerco di dare il massimo in ogni partita e di prepararmi al meglio per quando scendo in campo. Voglio fare bene all'Inter per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per la Nazionale argentina".

Le dispiace per la sconfitta contro la Juve?

"Per ora sono concentrato sulla Nazionale, della partita con la Juventus parleremo quando ci ritroveremo tutti. Analizzeremo insieme gli errori che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al ritorno nel club".

Siete sempre voi l'anti Juve?

"La Juventus è una squadra molto forte, l'ho detto anche dopo la partita. Lavoreremo per arrivare al loro livello, la sconfitta non deve essere qualcosa di negativo ma uno stimolo a migliorarsi".