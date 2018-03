Inter-Lautaro Martinez, è fatta. Ma in Argentina scoppia la polemica

Fonte: premiumsporthd.it

È polemica in Argentina per il passaggio (ormai certo) di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda all'Inter. I nerazzurri verseranno 27 milioni di euro per l'attaccante 20enne e secondo gli altri club della Superliga, riferisce Doble Amarilla, si tratterebbe di una cifra decisamente bassa che rischia di svalutare anche il resto dei giocatori nel mirino delle big europee.

Tanto più che il Borussia Dortmund ha provato a inserirsi offrendo ben 40 milioni di euro ma Victor Blanco, presidente del Racing, ha respinto la proposta dei gialloneri perché aveva già raggiunto l'accordo con la società di Corso Vittorio Emanuele scatendando le critiche anche di alcuni media.

L'Inter a questo punto può davvero fregarsi le mani per essere riuscita a portare a casa uno dei più promettenti talenti a un costo tutto sommato 'vantaggioso'.