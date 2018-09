Inter, Lautaro Martinez atteso in Italia. Pressioni sull'AFA per il rientro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lautaro Martinez tornerà a Milano nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da ESPN Argentina l'Inter sta facendo grandissime pressioni per far rientrare a Milano il giocatore visto che il suo impiego contro Colombia e Guatemala è già stato escluso a causa dei problemi fisici. Lo stesso Lautaro Martinez vorrebbe restare in gruppo con la Seleccion, ma alla fine avrà ragione la volontà dell'Inter.