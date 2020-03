Inter, Lautaro Martinez-Barcellona porterebbe almeno un centrocampista: sogno Arthur

vedi letture

Lautaro Martinez sarà la chiave del prossimo mercato dell'Inter, in uscita quanto in entrata. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, la maxi trattativa col Barcellona dovrebbe portare a Milano almeno un rinforzo fondamentale in mediana.

Esperienza o gioventù - L'ex Racing viene valutato dai nerazzurri 150 milioni di euro, quindi il club blaugrana sta studiando quale contropartita inserire per abbassare il pezzo. I nomi? Il "solito" Arturo Vidal, rinforzo d'esperienza che mister Conte aveva già chiesto a gennaio, ma anche la grande suggestione Arthur. Brasiliano, classe '96, l'ex Gremio completerebbe d'altronde il centrocampo dell'Inter per tanti anni a venire.