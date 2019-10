© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, autore del momentaneo 1-1 contro la Juventus, ha parlato così a Inter TV della sfida persa contro i bianconeri: "Nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, abbiamo subito un gol immediatamente e poi abbiamo rincorso. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, soprattutto la mentalità. Peccato per la sconfitta arrivata nel finale. Adesso, dopo il rientro dalle nazionali, dovremo parlare per capire dove fare meglio. Oggi abbiamo incontrato una grande squadra, ma noi vogliamo continuare a lottare e suderemo sul campo per migliorarci. Il gap dalla Juve? Ripeto: bisogna lavorare, tutti insieme, e seguire ciò che ci dice il mister. Tutti, anche chi ha trovato meno spazio, per farci trovare pronti quando l'allenatore ci chiama in causa”, riporta Fcinternews.it.