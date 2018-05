Inter, Lautaro Martinez domani a Milano. Venerdì le visite mediche

12.04 - Anche Giuntoli alla Filmauro - C'è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nella sede della Filmauro dove Carlo Ancelotti e il suo staff stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l'accordo. E' la prima occasione anche per fare il punto sulle strategie...

LIVE TMW - Napoli-Ancelotti, ci siamo: staff in sede. Attesa per l'annuncio

Campionati in Europa: Albania, resta in palio la corsa salvezza

Eibar, rinnovo per l'attaccante Charles

Campionati in Europa: Belgio, resta da assegnare un posto in EL

Campionati in Europa: Croazia, termina il torneo. Scende il Cibalia

Campionati in Europa: Danimarca, il Midtjylland è campione

Campionati in Europa: Norvegia, il Rosenborg recupera punti al Brann

Campionati in Europa: Polonia, il Legia è campione e fa 13

Campionati in Europa: Rep. Ceca, Plzen campione per la 5a volta

Campionati in Europa: Romania, Cluj campione per la 4a volta

Campionati in Europa: Serbia, termina il torneo. Festa Stella Rossa

Campionati in Europa: Svizzera, termina il torneo. Tutti i verdetti

Campionati in Europa: Turchia, Galatasaray campione. Tutti i verdetti

Campionati in Europa: Ucraina, termina il torneo. I verdetti

Campionati in Europa: Ungheria, Lanzafame-gol e l'Honved è sul podio

Real Sociedad, possibilità di offerta del Boca per Jeronimo Rulli

Chelsea, Zahavi spinge per portare Sarri a Stamford Bridge

The Times: "Conte, anno sabbatico da 9 milioni di sterline"

Arsenal, le prime parole di Emery: "Club amato da tutti, non vedo l'ora"

Tutto pronto per lo sbarco a Milano di Lautaro Martinez , attaccante argentino del Racing Avellaneda escluso dal ct Sampaoli dalla lista per Russia 2018. Il calciatore 20enne domani atterrerà a Milano grazie a un volo intercontinentale da Buenos Aires. Venerdì, invece, sarà il turno delle visite mediche.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy