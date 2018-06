Inter, Lautaro Martinez: "E' la scelta migliore. Voglio giocare con Icardi"

Lunga intervista a Fox Sports Argentina per Lautaro Martinez. Il neo nerazzurro dice "sono molto felice e la scelta migliore era l'Inter. Sono contento per la decisione presa. In passato altri club si sono fatti avanti ma volevo continuare a giocare con il Racing. L'Atletico Madrid? Era fatta, poi la trattativa è saltata. Ora mi piacerebbe giocare con Icardi. Il numero? Mi hanno detto che avrò la numero 10...".