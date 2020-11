Inter, Lautaro Martinez è tornato ai suoi livelli: si lavora per il rinnovo

Dopo le tante critiche delle ultime settimane, Lautaro Martinez, nonostante il ko dell'Inter sul campo del Real Madrid, è tornato ai suoi livelli. E presto riprenderanno le trattative per il rinnovo. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa è stata appena abbozzata a settembre, durante il viaggio in Europa dei rappresentati del calciatore. Ci sono stati contatti anche recenti con il ds Ausilio, ma gli aspetti da limare sono diversi. Dall'Argentina filtra che Yaque e Zarate torneranno prima di Natale per un nuovo appuntamento in viale della Liberazione.