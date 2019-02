Inter, Lautaro Martinez:"Icardi importante, lo appoggeremo sempre"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da Sky: "Sono molto contento per il periodo che sto vivendo, voglio andare avanti così allenandomi sempre al meglio. Obiettivo di gol? Non ci ho pensato, penso solo a lavarare e dare il massimo, ogni volta che ho l'occasione cerco di fare gol, il lavoro di un attaccante è quello di segnare. Fisicamente sto bene, in settimana lavoriamo bene. Io mi alleno sempre al massimo per essere pronto quando arriva il mio turno. Il mio ruolo ideale? Ovviamente preferisco stare vicino alla porta, mi trovo bene anche dietro Icardi. Spalletti? Con il mister mi trovo bene, io rispondo facendomi sempre trovare pronto. È un allenatore che parla con tutti e ti aiuta sempre. Il terzo posto? Ovviamente vogliamo fare sempre meglio, siamo lontani dal primo posto ed abbiamo perso tanti punti per strada. Adesso vogliamo fare il massimo per mantenere il terzo posto. Il caso Icardi? Oggi è il suo compleanno, gli abbiamo fatto gli auguri. Era contento di stare qui, noi continueremo sempre a supportarlo. Adesso spetta a lui. Per noi è un giocatore molto importante, noi lo appoggeremo sempre".