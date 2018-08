Inter, Lautaro Martinez: "Icardi merita dieci come capitano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Fox Sports Argentina, Lautaro Martinez ha elogiato il carisma del capitano e compagno di squadra Mauro Icardi: "Come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema o che qualcosa può essere sistemata da uno come il capitano, allora lui è sempre lì. Chiede, aiuta e ogni volta che arriva un nuovo rinforzo cerca sempre di integrarlo all'interno del gruppo, aiutandolo in tutto quello di cui necessita".