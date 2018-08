Inter, Lautaro Martinez: "Icardi mi aiuta tantissimo, è un grande compagno"

Amichevoli, sconfitte per Genoa e Udinese contro Montpellier e Hannover

Lazio, sconfitta per 2-0 nell'amichevole contro l'Arsenal

Inter, vittoria per 1-0 contro il Lione nell'ICC: decide Lautaro Martinez

Cremonese, i convocati di Mandorlini per la gara contro il Pisa

Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Claudio Nassi: rivedere i corsi per manager sarebbe non solo utile, ma una necessità

Gazzetta del Mezzogiorno: ADL tuona: "Bari da serie C"

La Lazio lascia Stoccolma: prossima destinazione Marefield in Germania

Bari, pazza idea Evacuo per l'attacco

Autore del gol decisivo contro il Lione, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la partita del Via del Mare: "Il gol è stato molto bello, ma sono contento perché abbiamo giocato molto bene contro un avversario molto duro. Hanno fatto molti falli, a questo mi devo abituare però arrivo da un campionato fisico come quello argentino. Mauro Icardi mi aiuta tantissimo dentro e fuori dal campo. Mauro è un grande compagno, mi sta aiutando a raggiungere i miei obiettivi".

