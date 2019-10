© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto contro il Sassuolo:

Tanti demeriti o meriti del Sassuolo?

"Sappiamo che il Sassuolo ha buoni giocatori e fa girare il pallone, ma abbiamo commesso errori. Dobbiamo migliorare, avevamo la partita in mano. Guardiamo alla prossima partita di campionato".

Come procede l'intesa con Lukaku? Sei consapevole del fatto che stai crescendo e stai facendo cose importanti per la squadra?

"Mi sento bene fisicamente, mi sto preparando per le partite nel modo migliore. Quando il mister mi chiama mi faccio trovare pronto. Il feeling con Lukaku prosegue bene, è un lavoro che proviamo in allenamento", riporta Fcinternews.it.