© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez ha commentato a InterTV la vittoria ottenuta a Praga grazie anche alla sua doppietta: "Sono molto felice, perché abbiamo fatto una partita intensa e intelligente. Siamo messi bene in campo. Siamo molto contenti, perché portiamo a casa tre punti fondamentali per il passaggio del turno: ora battiamo il Barcellona. Se sull'1-1 è tornato qualche fantasma? Sì, perché eravamo consci d'aver fatto gol subito e poi aver preso la rete del pareggio su rigore. I dettagli fanno la differenza: noi dobbiamo lavorare, giorno dopo giorno, per vincere già la prossima partita. Il mio record di gol? Lavoro per questo: sono venuto qui per fare il meglio, per portare l'Inter alla vittoria. Ora continuiamo a crescere, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Questo per me è un sogno: la mia famiglia in Argentina è felicissima, proprio come me".