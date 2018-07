Lautaro Martinez è atterrato nel pomeriggio a Milano, pronto per la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fox Sports: "Devo ringraziare tutto il Racing, i miei compagni, tutti gli allenatori che mi hanno allenato: grazie a loro oggi ho la possibilità di giocare in Europa, che è il sogno che avevo sin da piccolo".

Su Icardi: "Siamo perfettamente complementari, mi troverò bene in campo con lui. Mi ha chiamato per chiedermi se mi servisse qualcosa, è stato molto attento". Chiosa sulla mancata convocazione con l'Argentina: "Sampaoli non mi ha mai detto che ero lento. In Nazionale ho visto molti giocatori con l’atteggiamento giusto, ma purtroppo è il calcio e i risultati non sono arrivati".