© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la marcia di avvicinamento al derby della Madonnina: "Sappiamo che siamo stati eliminati da una manifestazione importante, da un obiettivo che avevamo. Ma questo è il passato: adesso dobbiamo mettere la testa su questa partita, il nostro prossimo obiettivo è entrare in Champions League. La sfida di stasera è importantissima, non abbiamo alcun margine di errore: non dobbiamo pensare a nulla, o meglio, soltanto a vincere la partita".