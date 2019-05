Inter, Lautaro Martinez recrimina: "Negato un rigore su Icardi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In seguito al pareggio ottenuto dall'Inter in trasferta contro l'Udinese (0-0 alla Dacia Arena), l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato il risultato ai microfoni di InterTV. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quello di questa sera è un passo indietro importante?

"Penso di sì. Non abbiamo giocato stasera come sappiamo fare e come l'avevamo preparata. Ora ci attendono partite complicate: il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions League, dobbiamo proseguire sulla nostra strada".

Cosa manca per mettere concretamente le mani sulla Champions League?

"Quello che manca è sicuramente il gol, oggi non abbiamo giocato come volevamo ma le occasioni ci sono state. Dobbiamo capire cosa dobbiamo migliorare, considerato il nostro obiettivo. Ora dobbiamo lavorare: avremo un rivale in casa che non vorrà perdere (il Chievo, ndr), dovremo essere determinati per ottenere la vittoria".

Avere un'alta percentuale di possesso palla è controproducente per la squadra?

"No, per me avere la palla tra i piedi è meglio perché ci consente di dialogare. Ci è mancato il gol stasera, non ci è stato dato anche un rigore per fallo su Icardi. Nel finale ci siamo spinti con diversi attaccanti dentro la loro area. Dobbiamo trasformare il nostro possesso sterile in gol che possono farci vincere le partite".