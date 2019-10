Inter, Lautaro Martinez: "Rigore? Ho cambiato idea all'ultimo sul lato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha così parlato a fine gara, dopo la vittoria sul Borussia Dortmund in cui ha segnato e poi sbagliato un rigore: "Per noi era tutto, veniamo dalla gran partita col Barcellona e dalla sconfitta anche con la Juve. Poi col Sassuolo avevamo finito male, ci serviva tornare a vincere in modo importante in Champions. A livello personale sono molto felice, lavoro per questo, aiutare i compagni e continuare a crescere. Questo mi rende felice. Sinceramente volevo tirare dall'altro lato il rigore, ho cambiato idea all'ultimo. Però poi comunque ha segnato Candreva e siamo stati più tranquilli. Dobbiamo migliorare ancora. Ci sono altre tre partite, il ritorno, e la cosa più ovvia che c'è da fare è allenarci sempre meglio ogni giorno, così per i rivali sarà difficile giocare contro di noi", le sue parole a Sky Sport.