Inter, Lautaro Martinez sarà l'unico arbitro del suo futuro

vedi letture

C'è un solo modo per portare via dall'Inter Lautaro Martinez detto il Toro. Il quale, peraltro, è incedibile e giudicato di fondamentale importanza per l'immediato futuro dell'Inter. Da Antonio Conte, dalla società stessa. Perciò, unica promozione valida per acquistare l'immenso talento di Bahia Blanca, dal primo al quindici del prossimo luglio, è di 111 milioni di euro da pagare cash o, magari, aggiungendo delle contropartite tecniche. Gradite all'Inter, s'intende, altrimenti non si fa nulla. Non un centesimo meno. Tutto questo, va da sé, può essere possibile solo se lo stesso giocatore deciderà di accettare l'eventuale offerta. Il Barcellona è una grande opportunità, Leo Messi il canto della sirena più avvenente che c'è. Nondimeno, ad oggi e come altre volte ribadito, Lautaro non ha manifestato nessuna voglia di lasciare l'Inter, dopo appena un anno dalla sua nuova carica di principe dell'attacco contiano. In Italia c'è ancora tanto da fare e da vincere, prima di sterzare verso altre vie larghe e rumorose. Vuol dire che l'interesse blaugrana, nel caso in cui dalla Spagna non riuscissero a strapparlo dalle grinfie nerazzurre già in estate, di certo non tramonterà nella prossima e in quella dopo ancora. Per il momento le condizioni sono queste. Non esattamente accessibili, in uno scenario crudele e nel quale le follie nessuno può permettersele. Neppure i giganti.