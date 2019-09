© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Sono davvero molto emozionato: non succede tutti i giorni di indossare questa maglia e realizzare una tripletta". Lautaro Martinez parla al termine della gara contro il Messico, in cui ha realizzato la sua prima tripletta con la maglia della Seleccion: "Ripenso a tutti i sacrifici che ho fatto e la dedico alla mia famiglia. Qui c'è tanta concorrenza, non è facile giocare. Dico grazie ai miei compagni e allo staff tecnico per la fiducia che mi concedono. Ora continuiamo su questa strada". Ottime notizie per Conte e per l'Inter, che oggi riabbraccerà un giocatore supermotivato ed entusiasta.