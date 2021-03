Inter, Lautaro Martinez: "Siamo contenti della vittoria. Il rinnovo? Io lavoro, sono tranquillo"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Torino: "Quanto vale? Tanto perchè sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Torino aveva bisogno di punti ma anche noi ne avevamo bisogno per rimanere in testa alla classifica. E' stata difficile ma abbiamo raggiunto i tre punti e siamo contenti".

Otto vittorie di fila e un successo dove non è stata perfetta l'Inter.

"Facciamo allenamento ogni giorno per fare le cose bene. Abbiamo preparato la partita in una maniera diversa. Lì c'è bisogno dei giocatori e della qualità, del cuore e della testa. Stiamo crescendo in quello e abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo in corsa per un qualcosa di importante".

Il tuo obiettivo di gol?

"Voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere. Chi fa il gol conta dopo. Sono un attaccante, sono felice quando segno e questo gol è per la mia famiglia".

Il rinnovo?

"Stiamo lavorando. L'Inter è in difficoltà, noi dobbiamo continuare a lavorare, si troverà l'accordo. Sono tranquillo".