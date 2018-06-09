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Serie A

Inter, Lautaro Martinez sicuro: "Io e Icardi saremo una bella coppia"

09.06.2018 23:59 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 2390 volte

Intervistato da TyC Sports, il nuovo attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così dell'accoglienza che gli ha riservato Mauro Icardi, suo prossimo capitano in nerazzurro: "Ho visto che ha pubblicato un messaggio su Instagram per me, ho apprezzato molto la cosa. Mi ha motivato quando il direttore sportivo dell'Inter è venuto in Argentina per una riunione, visto che con Mauro siamo complementari. Possiamo fare una bella coppia insieme. Accoglienza? Quando sono sceso dall'aereo, mi sembrava tutto normale, come se fossi a Bahia Blanca. Poi lo staff dell'Inter mi ha detto che c'erano otto telecamere e tanti tifosi ad aspettarmi, e ho iniziato a tremare. Sono molto contento, non ho giocato nemmeno una partita con la nuova maglia e i tifosi mi hanno dimostrato subito tanto affetto".

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