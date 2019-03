© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez dopo il ko contro il Cagliari: “Nel primo tempo ho segnato un gol importante, nel secondo tempo l’Inter ha giocato bene anche se abbiamo perso, dobbiamo ripartire da lì. Le responsabilità di essere il centravanti dell’Inter? Non sento pressione, è uguale per me giocare da titolare o da riserva. Devo lavorare il doppio per dare il massimo per l’Inter. Sicuramente quando segno sono contento. Dobbiamo lavorare questa settimana, ora dobbiamo concentrarci sulla partita di Europa League contro l’Eintracht Francoforte”.