Inter, Lautaro Martinez: "Sono felice, voglio raggiungere i miei obiettivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Cagliari, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice, abbiamo giocato una grande partita, abbiamo fatto una grande partita sopratutto nel primo tempo, nella ripresa siamo un po' calati, abbiamo cercato il gol per chiuderla e lo abbiamo trovato. Avevo grande voglia, abbiamo fatto un grande lavoro durante la settimana, l'allenatore deve fare delle scelte, lavoriamo bene per farci trovare pronti e sfruttare le occasioni. Come ti trovi? Sono molto tranquillo, sono un ragazzo molto tranquillo che vive il presente, voglio raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissati".