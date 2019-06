Inter, Lautaro Martinez: "Tornare al Racing? Impossibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quando con l'Inter finivo in panchina, il mio ex tecnico Coudet mi scriveva ogni fine settimana per dirmi di venire a giocare la Copa Libertadores con il Racing. Gli ho detto no, che era impossibile e che i ragazzi sono molto bravi. E lui mi rispondeva: "Vieni qui che ti faccio giocare". Comincia con questa battuta l'intervista rilasciata a Tyc Sports da Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro ora impegnato nella preparazione della Copa America con la Nazionale argentina. Lo riporta Fcinternews.it.