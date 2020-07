Inter, Lautaro Martinez: "Vogliamo arrivare più in alto possibile, a Bergamo per i tre punti"

Intervistato da Inter TV, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato il successo sul Napoli: "In settimana abbiamo parlato dopo la partita di Genova - sottolinea Fcinternews.it - volevamo vincere per restare al secondo posto, sappiamo che un altro ha vinto il campionato e vogliamo arrivare più in alto possibile. Gol più bello in Italia quello di oggi? No è stato bello ma ne ho fatto uno a Madrid con l'Atletico, poi a Dortmund, a Praga anche, ce ne sono tanti belli, difficile scegliere. Arriviamo bene alla sfida all'Atalanta, dobbiamo lavorare bene in questi due giorni e arrivare al meglio per fare quello che dobbiamo per portare a casa tre punti".