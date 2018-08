Inter, Lautaro Martinez: "Vogliamo rifarci contro il Toro"

Fonte: Inter.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo compleanno in nerazzurro per Lautaro Martinez, intervistato in esclusiva da Inter TV: "Sono molto felice perché ho festeggiato il compleanno in Italia con tutti i miei compagni e tutti quelli che lavorano all'Inter. A casa ci sono i miei parenti arrivati dall'Argentina e cenerò con loro. Lo scherzo? Sì Mauro ha organizzato tutto, con uova e farina. Stiamo lavorando per la forma migliore e dimenticare quello che è successo nella prima giornata, vogliamo rifarci già contro il Torino".