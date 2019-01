Inter, Lautaro: "Meritavamo di più oggi. Mi sono trovato bene con Icardi"

© foto di PhotoViews

L'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV nel post-gara della sfida contro il Torino (1-0 in favore dei granata il risultato finale). Queste le sue parole: "Abbiamo raccolto meno rispetto a quanto meritavamo. Siamo andati alla ricerca della rete del pareggio: se andiamo ad analizzare il loro gol, alla fine è stato un tocco di D'Ambrosio che è terminato sul secondo palo. Ormai è andata così, adesso guardiamo già alla prossima sfida contro la Lazio".

In generale, l'Inter è apparsa in sofferenza.

"Abbiamo subito molto a centrocampo. Nel primo tempo abbiamo cercato di prendere le misure, nella ripresa abbiamo preso un po' di ritmo ma poi è arrivata l'espulsione di Politano. Adesso bisogna soltanto guardare avanti".

Come ti sei trovato con Icardi in campo?

"Molto bene. Abbiamo dialogato nel corso della gara: non abbiamo utilizzato spesso questo modulo, però effettivamente io sto molto bene e ho provato in diverse occasioni anche a tirare in porta. Adesso dobbiamo concentrarci e guardare avanti".

Su cosa bisogna lavorare di più durante la settimana?

"Bisogna correggere gli errori: dobbiamo mettere a punto gli ultimi dettagli per farci trovare preparati".