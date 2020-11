Inter, Lautaro mette d'accordo tutta la Spagna: per lui sarà un Clasico di mercato

vedi letture

La partita disputata contro il Real Madrid da parte di Lautaro Martinez, condita anche da un gol purtroppo inutile ai fini del risultato finale, ha convinto tutti i quotidiani spagnoli, sintomo che l'interesse intorno al Torito interista aumenta di settimana in settimana. Possibile che nei prossimi mesi, un Clasico si disputi anche per il suo futuro, nonostante i nerazzurri continuino a trattare il rinnovo di contratto. Il Barcellona non l'ha mai mollato, ora anche i Blancos però si sono messi sulle sue tracce e la prestazione al cospetto di un mostro sacro come Sergio Ramos non hanno fatto altro che aumentare l'interesse da parte del club madridista. A riportarlo è Tuttosport.