L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a margine di un evento promozionale. Ecco le parole raccolte da FcInterNews.it. " Qual è il giocatore più forte che ho incontrato? Ne ho incontrati diversi, ma Milan Skriniar mi ha sorpreso moltissimo per come si allena e come difende. Cristiano Ronaldo? Stiamo parlando di difensori ma ci sono tanti giocatori molto importanti. Ronaldo è uno, anche Dybala. Ci sono tanti giocatori di altissimo livello e questo aiuta molto il calcio italiano".