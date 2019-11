Inter, Lautaro non ha prezzo. È il pattern del rinascimento interista

Fonte: Inviato al Sinobo Stadium, Praga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Viene da chiedersi cosa stia aspettando Marotta a rinnovargli il contratto. Lautaro Martinez, detto il Toro di Bahia Blanca, è già un crack, un top player, un fenomeno vero. Uno che a soli 22 anni, alla sua prima stagione da protagonista, ha già raggiunto livelli da capogiro tali per cui il podio dei top attaccanti al mondo non risulti più così lontano. Lewandoski, Suarez, Harry Kane, Aguero e Firmino hanno certamente dalla loro l’esperienza. Nondimeno il talento e i numeri di “Lauti”, come lo ha chiamato Conte nel corso della conferenza stampa post-Slavia, farebbero gola a qualunque allenatore: 11 gol in stagione (6 in Serie A e 5 in Champions League, di cui gli ultimi 4 di fila). Due doppiette inclusa quella al Sassuolo in campionato, 9 reti realizzate nei primi trenta minuti di gioco, 3 addirittura entro i cinque giri d’orologio. Un mostro di precocità, insomma. Uno di quelli che reti da urlo come il 2-0 sullo Slavia te le fanno sembrare facili ma non lo sono per niente. Il diez ha eguagliato Crespo (2002/03) ed Eto'o (2010/11) per reti consecutive nella stessa edizione della competizione continentale più prestigiosa. La scalata verso i record è appena iniziata. Ecco perché l’Inter non può più aspettare con il prolungamento e il giusto adeguamento dello stipendio, al momento fermo a circa 2 milioni. Una miseria in proporzione al valore e all’incidenza del gioiello argentino. E pensare che Wanda per Icardi ne chiedeva 8 di milioni, motivo perché i tifosi interisti lo hanno già dimenticato. Gli stessi che adesso possono contare sul nueve più moderno che c’è in circolazione. Il simbolo della nuova Inter, il vero e indiscusso pattern del rinascimento nerazzurro. Un diamante da proteggere ad ogni costo dai sempre più numerosi squali d'Europa.