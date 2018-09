Inter, Lautaro: "Penso al recupero, per tornare nel migliore dei modi"

RMC SPORT - Tacchinardi: "Dybala? Spero non si spenga. Marotta top"

L'intervista rilasciata da Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, al 'Live Show' di RMC Sport: Khedira rinnova fino al 2021: in cosa è insostituibile? "Oggi vengono criticati tutti. Ha una grandissima personalità, è un soldato di Allegri. Può non fare grandi partite...