Inter-Lautaro, per il rinnovo appuntamento a Natale. L'obiettivo è un ingaggio da 7mln

La calma dopo il mercato. Sembra essere questa l'idea di Giuseppe Marotta e di tutta l'Inter per le prossime settimane. La maxi finestra di trattative ha reso i primi momenti della nuova stagione stressanti per tutti quei giocatori coinvolti, chi più chi meno, nelle voci degli ultimi giorni. Per questo motivo, come scrive Tuttosport, la dirigenza nerazzurra attenderà qualche settimana prima di iniziare a parlare di un altro tema caldo: quello dei rinnovi.

Al centro dell'attenzione, dopo il no al Barcellona, c'è ovviamente il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez che, stando a quanto appena detto, potrebbe essere iniziato a trattare verso Natale considerando anche che l'ultimo scatto previsto sull'attuale accordo con il Toro porta il suo stipendio a quota 3 milioni di euro.

L'obiettivo dichiarato degli agenti dell'ex Racing sono però i 7 milioni di euro attualmente a bilancio per Romelu Lukaku e Christian Eriksen.