Inter, Lautaro: "Primo posto? È il nostro obiettivo. Il gol mi manca, ovvio"

Lautaro Martinez, titolare nell’attacco dell’Inter questa sera contro il Verona, risponde nel pre-partita a Sky: “È una gara importante perché finisce quest’anno. Noi pensiamo principalmente a noi stessi: dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, a vincere. Il Verona è una squadra dura”.

L’idea di andare al primo posto vi carica?

“Certo, perché è il nostro obiettivo e dobbiamo fare il nostro lavoro. Affrontiamo una squadra molto difficile, intensa: dovremo essere attenti e fare bene il nostro lavoro”.

Ti manca il gol?

“Sì, certo che sì. Sono un attaccante, ma come ho detto sempre faccio tutto per la squadra: quando si deve correre corro, quando devo fare assist faccio assist. Cerco sempre di fare il meglio per la squadra, non sempre poi trovi il gol. Ma sì che mi manca”.