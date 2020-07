Inter, Lautaro pronto al rinnovo: un anno in più di contratto e ingaggio raddoppiato

Prosegue il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, non è un mistero, piace moltissimo al club blaugrana per la prossima stagione anche se l’Inter non vorrebbe privarsi del suo numero 10. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nel caso i cui l’interessamento dovesse rimanere tale ecco che Suning potrebbe adeguare il contratto del Toro, che in questo momento guadagna 2,5 milioni di euro. Oltre a prolungare dal 2023 al 2024 ci potrebbe essere un raddoppio dell’emolumento annuo.