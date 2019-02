© foto di PhotoViews

"Quando uno sbaglia si sente sempre male". Lautaro Martinez, via Instagram, torna sull'errore del dischetto ieri in Inter-Lazio: "Senza dubbio questi errori sono quello che ti fa crescere. Sono molto triste per ieri sera, però bisogna guardare avanti, abbiamo tante partite davanti a noi e ci rialzeremo subito per dare tutto e tornare a vincere".