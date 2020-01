© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di Eriksen inizia a prendere forma l'Inter che domani affronterà la Fiorentina a San Siro per il match dei quarti di finale di Coppa Italia. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in attacco, complice la squalifica in arrivo in campionato, troverà spazio Lautaro Martinez. Al suo fianco, però, al posto del solito Lukaku dovrebbe esserci Alexis Sanchez.

A centrocampo, invece, Brozovic e Gagliardini sono ancora fermi e Vecino è ad un passo dalla cessione. Per questo si fa strada la conferma del tridente con Borja Valero, Barella e Sensi.

In difesa, infine, ballottaggio fra Ranocchia e De Vrij.