Inter, Lautaro: "Se non vinci, non serve essere migliore in campo. Ora testa all'Atalanta"

Del ko contro il Real Madrid, 3-2 il finale, in casa Inter, ai microfoni di Inter Tv, ne ha parlato l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez: “Non ci basta aver avuto occasioni, abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, abbiamo lavorato tanto ma vuol dire che manca ancora qualcosa. Adesso testa al campionato, abbiamo una gara difficile alle porte, poi ci sarà la sosta per le Nazionali e successivamente tante partite importanti sia per il la Serie A che per la Champions. Sono stato il migliore in campo? Sono contento per questo, ma se la squadra non vince non serve. Però ripeto, adesso testa al campionato: ci attende una gara contro una squadra tosta come l’Atalanta”.