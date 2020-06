Inter, Lautaro sì, ma pure Lukaku. Ancora inefficace quando conta davvero

Non solo Lautaro Martinez, reo di aver offerto una prestazione a Napoli da 1 milione di euro e non certo da 111, ma pure Romelu Lukaku. 23 gol stagionali non si possono discutere, ma qualcuno comincia a metterne in dubbio l'incisività nelle grandi partite e, in generale, quando conta fare gol per davvero. La rete in Champions League al Meazza con il Barcellona, in realtà, cancellerebbe ogni dubbio. Super gol e super sinistro dalla distanza che riporta in parità il match, prima che il Barca con Ansu Fati condannasse nuovamente i nerazzurri all'Europa League. Escluso il doppio derby, in match ad alto coefficiente di difficoltà, il belga è risultato decisivo soltanto a Napoli all'andata del campionato di Serie A. Doppietta e gara mai in bilico. Poi? Nient'altro. Barcellona, Dortmund, Juventus, Lazio, Roma. Tutte quante sono riuscite a prendere le misure del gigante ex United e a negargli la porta e il sorriso. In più al San Paolo s'è vista una versione di Romelu appesantita e tutto fuorché brillante. Antonio Conte dovrà sicuramente entrare nella testa di Lautaro, ma nel frattempo dovrà pure concentrarsi sul suo bomber per accrescerne la cattiveria e la concentrazione in quelle partite in cui è stato chiamato (e pagato) per fare la differenza.