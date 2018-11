Inter, Lautaro si sente sacrificato ma il club non lo molla

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lautaro Martinez scalpita e vuole trovare maggiore spazio nell'Inter dopo questo inizio di stagione passato spesso in panchina. Il Toro si sente sacrificato nel ruolo di vice-Icardi, anche perché era abituato a giocare sempre e fare da comprimario non gli piace, anche considerando i no estivi a Borussia e Atletico. I nerazzurri però, non vogliono assolutamente lasciarlo partire, e davanti a tutte le richieste di prestito ha risposto prontamente di no. Adesso sta a Spalletti trovargli più spazio o spiegargli che prima o poi il suo turno arriverà, senza far crescere il suo malessere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.