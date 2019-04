© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa stagione dell'Inter è stata scossa dal caso legato a Mauro Icardi, che ha vissuto diverse settimane da separato in casa. Amico e compagno Lautaro Martinez, argentino come l'ex capitano, che ha parlato al suo connazionale della vicenda, come svelato a La Gazzetta dello Sport: "Gli ho sempre ribadito quanto fosse importante per la squadra, però gli ho anche detto che i problemi che c’erano tra i dirigenti e la sua moglie e agente andavano risolti direttamente da loro. E che noi come squadra non dovevamo essere coinvolti, non eravamo parti in causa, eravamo ai margini. Siamo coscienti che lottiamo per un solo posto: fuori ci troviamo bene insieme, in allenamento poi ognuno fa il suo".