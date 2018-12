© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il gol da tre punti contro il Napoli, Lautaro Martinez non pensa certo di fermarsi. Il numero 10 nerazzurro ha voluto caricare così i compagni in vista della gara di domani contro l'Empoli, l'ultima del 2018, attraverso un post su Instagram: "Siamo pronti per l'ultima partita dell'anno", la scossa del 'Toro' argentino.