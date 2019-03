Inter, Lautaro: "Testa giù e lavorare. Icardi? Tocca a lui risolverla"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Oggi non abbiamo vinto, ma penso che nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Molto bravo Cragno, abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a segnare. Per questo abbiamo perso". Lo dice Lautaro Martinez a SkySport dopo il ko di Cagliari. "Abbiamo perso punti e dobbiamo dare di più, non sbagliare e guardare avanti - aggiunge l'argentino -. Guardiamo partita per partita. L'Europa League è un grande obiettivo per noi, per cui per prima cosa testa all'Eintracht Francoforte per fare una grande partita, poi penseremo alla Spal, altro match molto complicato. Dobbiamo mostrare carattere e vincere. Importante recuperare Icardi? Per noi Mauro è molto importante, ma noi non possiamo fare nulla e tocca a lui risolvere i suoi problemi. Noi non possiamo far altro che aspettare e vincere. Meglio da centravanti o da seconda punta? Io giocherei anche in difesa, sono disponibile per qualsiasi ruolo. Poi è chiaro che mi trovi meglio al centro dell'attacco"."Oggi non abbiamo vinto, ma penso che nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Molto bravo Cragno, abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a segnare. Per questo abbiamo perso". Lo dice Lautaro Martinez a SkySport dopo il ko di Cagliari. "Abbiamo perso punti e dobbiamo dare di più, non sbagliare e guardare avanti - aggiunge l'argentino -. Guardiamo partita per partita. L'Europa League è un grande obiettivo per noi, per cui per prima cosa testa all'Eintracht Francoforte per fare una grande partita, poi penseremo alla Spal, altro match molto complicato. Dobbiamo mostrare carattere e vincere. Importante recuperare Icardi? Per noi Mauro è molto importante, ma noi non possiamo fare nulla e tocca a lui risolvere i suoi problemi. Noi non possiamo far altro che aspettare e vincere. Meglio da centravanti o da seconda punta? Io giocherei anche in difesa, sono disponibile per qualsiasi ruolo. Poi è chiaro che mi trovi meglio al centro dell'attacco".