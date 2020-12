Inter, Lautaro: "Vivo per il gol, oggi sono felice. Potevamo segnare anche di più"

Settima vittoria consecutiva in questa Serie A per l’Inter, trascinata nel 2-1 sul Verona anche dal gol di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ne parla a Inter TV: “È un risultato importante. Abbiamo finito l’anno con sette vittorie consecutive, siamo soddisfatti per il risultato”.

Un’Inter che ha trovato con coraggio la vittoria, gestendo bene il risultato per tutti i 90 minuti. Quando occorreva dare il colpo di grazia è quindi arrivata l’occasione giusta.

“Si, avremmo potuto anche fare più gol. Abbiamo avuto tante occasioni, chiudere l’anno con una vittoria era quello che volevamo. Adesso torniamo a casa contenti, a riposare un po’, per poi tornare ad allenarci per i prossimi impegni”.

Tu personalmente non segnavi dal Torino. Quando segni i tuoi gol molto pesanti.

“Per un’attaccante il gol è fondamentale, vive per la rete. Oggi ci sono riuscito, ne sono felice, segnare la rete che sblocca il risultato ha ancora più valore. Sono contento quando l’Inter vince e di aiutare la squadra”.

Adesso un po’ di riposo, prima di tornare in campo contro il Crotone a inizio gennaio. Questa sera si sono investite maggiori energie fisiche o mentali?

“Fisicamente abbiamo speso molto. Affrontare squadre che corrono molto, con un gioco come quello del Verona, a marcare a uomo, è sempre difficile. Questi giorni adesso ci serviranno per recuperare le forze, riposare il corpo e la mente, per poi tornare al meglio a disposizione. Voglio augurare buone feste a tutti i tifosi e allo staff”.