Fonte: fcinternews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez commenta a InterTV il successo sul campo del Parma: "Sono molto felice per la vittoria in un campo molto difficile. Ora torniamo a lavorare per continuare su questa strada. Il gol? Mi sono trovato davanti la porta dopo una grande giocata di Nainggolan e potevo calciare solo come ho fatto. Per fortuna la palla è entrata. Adesso testa alla prossima partita, quella di Europa League, perché vogliamo dimostrare di essere degni di questa maglia. Abbiamo pochi giorni per preparare la sfida di Vienna, ma non importa. Tutto quello che facciamo lo facciamo per vincere e dare una gioia ai nostri tifosi che ci sono sempre vicini".