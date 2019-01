Inter, Lautaro: "Voglio continuare a fare bene, vorrei giocare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è fermato a parlare con i colleghi di Espn in aereoporto, pronto a tornare a Milano. Queste le parole del classe 1997 nerazzurro, riportate da Fcinternews.it: "L'idea è di quella di giocare di più, trovare il mio posto nella rosa: ogni giorno ci alleniamo per migliorare, per mostrare all'allenatore che siamo all'altezza del compito. Non ho giocato molto, ma le volte che ho giocato penso di aver fatto bene: mi sto divertendo, la gente mi ama, voglio continuare a fare bene". Poi un commento sulla nazionale e su una possibile chiamata: "Dipende dal CT, io faccio del mio meglio per essere convocato.. Chiosa sul Racing primo in classifica: "Sono in contatto con i miei ex compagni, voglio il meglio per loro".