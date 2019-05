© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, dopo aver concluso la sua stagione in nerazzurro è partito per l'Argentina per iniziare la preparazione in vista della Copa America, e intercettato da Tyc Sports, ha parlato anche del finale di campionato con il suo club: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo molto importante di tornare in Champions League, era quello che volevamo. Un traguardo difficile fino alla fine".

Cosa pensi della difficile stagione attraversata da Icardi?

"È stata una situazione complicata per tutti, anche per i compagni di squadra e per il club. Sono stato molto contento che tutto si sia risolto e che poi sia tornato con noi, la sua presenza si fa sentire".