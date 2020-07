Inter, Lautaro: "Volevo questo gol, felice che la squadra abbia dimostrato la sua forza"

L'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il successo contro il Torino: "Volevo tanto questo gol, era da tanto che non segnavo. Siamo contenti per la vittoria - riporta FcInternews.it -. Questa marcatura per me ha un valore importante, e poi ripeto che sono felice che la squadra abbia dimostrato la sua forza. Avevamo perso tanti punti nonostante avessimo fatto bene. Oggi una grande partita contro un avversario molto difficile".