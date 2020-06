Inter, Lautaro vuole battere Icardi: vincere un trofeo prima di dire addio

vedi letture

Che Lautaro Martinez sia destinato a dire addio all'Inter per vestire la maglia del Barcellona non è più un segreto da tempo. Ovvio, di scontato non c'è niente, ma al momento pare quasi impossibile pensare che il Toro prosegua l'esperienza interista dopo la chiamata di Messi. Il giocatore però si è messo in testa di raggiungere un obiettivo ambizioso prima di dire addio: vincere qualcosa per non fare come Icardi, ceduto senza essere riuscito ad esultare per un trofeo. La Coppa Italia gli può dare una possibilità concreta e più semplice da raggiungere, senza scordarsi l'Europa League e il campionato che comunque sono due obiettivi che Conte non ha certo dato per persi. A riportarlo è Tuttosport.