Inter, Lautaro vuole prendersi tutto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prendersi l’Inter. Questo è l’obiettivo che Lautaro Martinez deve perseguire in questa seconda fase della sua esperienza

italiana, dopo un primo periodo di apprendistato. La prudenza di Spalletti è proverbiale, ma il Toro deve trovare il modo di accelerare. Troppe le qualità di cui dispone per proseguire con un ruolo da comprimario, specie in un reparto avanzato che necessita di strappi e giocate per acquisire quell’imprevedibilità che Ivan Perisic non è in grado di garantire con la continuità che sarebbe lecito attendersi da parte sua. Il progetto estivo di convivenza e coesistenza tra Icardi e Lautaro aveva convinto tutti, arricchito da risultati e gol in serie. Ora è tempo di trasportarlo sul momento decisivo della stagione dell’Inter, dove sbagliare non sarà più consentito per evitare di ripercorrere gli errori del recente passato. Lautaro vuole prendersi l’Inter, e l’Inter ha bisogno di lui.